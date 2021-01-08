مكتب جسور المعانى للترجمة

(طلب عمل)
|مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة الطبية، والقانونية،والهندسية، والمحاسبية والصحفية والدينية والترجمة التقنية وترجمة المواقع الالكترونية وملفات بي دي اف . ونقوم بترجمة العديد من المواضيع والمجالات المختلفة والأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات نحن فى الرياِِض للترجمة المعتمدة ايضا نقوم بخدمة الترجمة الفAورية باللغة الانجليزية والفرنسية والصيني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جسور المعانى
|التليفون:
|0553803351
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|العنوان:
|ترجمة متعمدة جميع اللغات بالرياض- الفلاح
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080943
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