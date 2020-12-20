مكتب جسور المعانى للترجمة

(طلب عمل)
|[FONT="Arial Black"][SIZE="4"][COLOR="Black"][B] [IMG]] مكتب جسور المعاني نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة الطبية، والقانونية،والهندسية، والمحاسبية والصحفية والدينية والترجمة التقنية وترجمة المواقع الالكترونية وملفات بي دي اف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جسور المعانى
|التليفون:
|0553803351
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|العنوان:
|ترجمة متمدة جميع اللغات بالرياض- الفلاح
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076933
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