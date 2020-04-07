مكتب توفير شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|مكتب توفير شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات01221796073 كلين للخدمات نوفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب من افريقيا وشرق آسيا (الفلبين، اندونيسيا، الحبشة غانا، غنيا، نيجريا) تجيد اللغة الإنجليزية والعربية كما يوجد سائقين، طباخين، جاهزون الان للعمل فى منزلك (واستبدال مجاني إذا لزم الأمر) (مكتب كلين للخدمات معنا بيتك في أيدي امينة) نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 0
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057671
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