مكتب توفير شغالات وجليسات اطفال وراعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|مكتب توفير شغالات وجليسات اطفال وراعيات مسنين لكافة المحافظات01148444926 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات كلين لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع كلين انت دائما في امااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التالية : 01221796073(واتساب) / 01145701114 / 01009505463 يشرفنا اتصالاتكم مع تحيات ادارة كلين للخدمات والعماله المنزليه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كلين للخدمات
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073 / 01009505463
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117878
اتصل
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
50 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل