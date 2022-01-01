مكتب توفير شغالات وجليسات اطفال وراعيات مسنين لكافة المحافظات

مكتب توفير شغالات وجليسات اطفال وراعيات مسنين لكافة المحافظات01148444926 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات كلين لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع كلين انت دائما في امااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التالية : 01221796073(واتساب) / 01145701114 / 01009505463 يشرفنا اتصالاتكم مع تحيات ادارة كلين للخدمات والعماله المنزليه