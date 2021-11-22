مكتب توفير خدم وشغالات وراعيات مسنين وأطفال لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|مكتب توفير خدم وشغالات وراعيات مسنين وأطفال لجميع المحافظات01148444926 فقط مع شركه كلين للخدمات افضل اسعار الخدم والشغالات لدينا كل ما يلزم الاسره من العماله المنزليه المصريه والاجنبيه من مربيات الاطفال و راعيات المسنين وعاملات النظافه بمختلف الجنسيات الاجنبيه ومربيات الاطفال و مديرة المنزل كل ما يلزم اسرتك من العماله المنزليه معنا وبافضل الاسعار ونوفر خدماتنا لجميع المحافظات للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التالية : 01009505463(واتساب) / 01145701114 يشرفنا اتصالاتكم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073 / 01009505463
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112482
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