(للإيجار)
|مقر اداري يصلج لجميع الاغراض شركات كبيرة / بنوك / مركز طبي .الخ 850م بحسن المامون الرئيسي دور كامل تجاري ـ عداد كهرباء نموذج (10) ـ مدخل شيك ورخام المطلوب 40الف ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|حسن المامون- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114150
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