مقر اداري يصلج لجميع الاغراض شركات كبيرة / بنوك / مركز طبي

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مقر اداري يصلج لجميع الاغراض شركات كبيرة / بنوك / مركز طبي .الخ 850م بحسن المامون الرئيسي دور كامل تجاري ـ عداد كهرباء نموذج (10) ـ مدخل شيك ورخام المطلوب 40الف ت/01000413332 01000109722
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 1000413332

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حسن المامون- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/12/2021
رقم الإعلان: 2114150
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه لقطة في التجمع الخامس اللوتس الجنوبية - في القاهرة مصر

شقه لقطة في التجمع الخامس اللوتس الجنوبية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصة لا تعوض فيو بانوراما للايجار شقه المساحه 250 م بالتجمع الخامس (اللوتس الجنوبيه) قريبه جدا من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

10,000 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: مقر اداري 500م للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا - في القاهرة مصر

مقر اداري 500م للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 500 متر مكيف بالكامل الدور الارضي رخصة اد.
العنوان:

القاهرة - مصر

100,000 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: مقر ادارى 140م للايجار في شيراتون المطار مكيف بالكامل - في القاهرة مصر

مقر ادارى 140م للايجار في شيراتون المطار مكيف بالكامل

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا دور ارضي و مدخل خاص مساحة 140 متر مكيف بالكامل .
العنوان:

القاهرة - مصر

12,000 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: مقر ادارى للايجار 380م فى شيراتون المطار - في القاهرة مصر

مقر ادارى للايجار 380م فى شيراتون المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصة للشركات مقر ادارى للايجار فى شيراتون المطار رخصة ادارى فى موقع مميز جدا على شارع عمومى اول تشطي.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: مقر اداري مفروش 400م للايجار في شيراتون المطار - في القاهرة مصر

مقر اداري مفروش 400م للايجار في شيراتون المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري مفروش للايجار في شيراتون المطار تشطيب سوبر لوكس مساحة 400 متر في موقع مميز جدا الدور الاول.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: مبنى تجاري اداري اتوستيراد المعادي - في القاهرة مصر

مبنى تجاري اداري اتوستيراد المعادي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

يقع المبنى علي شارعين احداهما اتوستراد المعادي وله مدخل خاص بالادوار التجاري ومصعد خاص بهما والشارع .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000,000 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: اعلان معرض محل مميز للبيع مساحته 40 متر بشارع رئيسي في موقع جيد - في القاهرة مصر

اعلان معرض محل مميز للبيع مساحته 40 متر بشارع رئيسي في موقع جيد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اعلان معرض محل مميز للبيع مساحته 40 متر بشارع رئيسي في موقع جيد بمكان تجاري قريب من جامع الدسوقي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

500,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بمدينة نصر - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر وبشارع رئيسي مكتب150م للايجار بمصطفي النحاس الرئيسي دور اول مكونة من 2غرفة ـ 4ريسبشن ـ.
العنوان:

القاهرة - مصر

8,500 جنيه

17/10/2021
صورة الاعلان: مساحات محلات تجاريه 25 م للبيع والاستثمار - بيراميدز مول تجاري - العاصمة ال - في القاهرة مصر

مساحات محلات تجاريه 25 م للبيع والاستثمار - بيراميدز مول تجاري - العاصمة ال

(للاستثمار)

- في القاهرة مصر

مساحات محلات تجاريه 25 م للبيع والاستثمار - بيراميدز مول تجاري - العاصمة الادارية 📌 بيراميد.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,250,000 جنيه

9/10/2021
صورة الاعلان: شقق اداريه 41 م للبيع والاستثمار - باريس مول اداري - العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقق اداريه 41 م للبيع والاستثمار - باريس مول اداري - العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقق اداريه 41 م للبيع والاستثمار - باريس مول اداري - العاصمة الادارية 📌 باريس مول اداري .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,255,000 جنيه

7/10/2021
صورة الاعلان: مساحات محلات تجاريه 23 م للبيع والاستثمار - باريس مول تجاري - العاصمة الادا - في القاهرة مصر

مساحات محلات تجاريه 23 م للبيع والاستثمار - باريس مول تجاري - العاصمة الادا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مساحات محلات تجاريه 23 م للبيع والاستثمار - باريس مول تجاري - العاصمة الادارية 📌 باريس مول .
العنوان:

القاهرة - مصر

276,000 جنيه

7/10/2021
صورة الاعلان: مقر تجارى بالمقطم - في القاهرة مصر

مقر تجارى بالمقطم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عيادة او مقر تجارى بالمقطم للايجار شقة 140متر بيزمنت رخصة تجاري مدخل خاص شارع السنترال من شارع 9 ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

8,000 جنيه

5/10/2021
صورة الاعلان: فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية - في القاهرة مصر

فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية 👈 *محل تجاري * ڤ.
العنوان:

القاهرة - مصر

160,000 جنيه

2/10/2021
صورة الاعلان: فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية - في القاهرة مصر

فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية 👈 *محل تجاري * ڤ.
العنوان:

القاهرة - مصر

160,000 جنيه

2/10/2021
صورة الاعلان: عاوز مقر اداري في موقع مميز مش عارف عاوز سنتر تعليمي بيمساحة كبيره - في القاهرة مصر

عاوز مقر اداري في موقع مميز مش عارف عاوز سنتر تعليمي بيمساحة كبيره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عاوز مقر اداري في موقع مميز مش عارف عاوز سنتر تعليمي بيمساحة كبيره 150م للايجار يصلح اداري او سنتر .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

16/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager