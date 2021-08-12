معمل البان 190 متر للايجار ويصلح لجميع الاغراض

للايجار 190 متر معمل البان ويصلح لجميع الاغراض ملحق به مخزن مصنع البان 120 متر به رخصه تصنيع منتجات البان بلاط ارضيات وحيطان وسقف وبه صرف صحى وميه وكهربا 3 فاز و 2 فاز به فتحات عدد 6 شبام وفتحات عدد 4 باب صاج وارتفعه 370 ولحق به مخزن 70 متر ارتفاع 4 متلر وبه خرسان فى الارضيه وعلى المحاره وبه فتحه باب كبير عرضه 350 بارتفاع 4 متر وعلى مصرف البلد العمومى مباشره وبينه وبين الاسفلت 50 متر ويوجد مساحه 50 متر امام المعمل ايضا ويصلح لجميع الاغراض العنوان /اكوه مركز ديرب نجم محافظه اشرقيه ت/01203927802