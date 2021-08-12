معمل البان 190 متر للايجار ويصلح لجميع الاغراض

(للإيجار)
|للايجار 190 متر معمل البان ويصلح لجميع الاغراض ملحق به مخزن مصنع البان 120 متر به رخصه تصنيع منتجات البان بلاط ارضيات وحيطان وسقف وبه صرف صحى وميه وكهربا 3 فاز و 2 فاز به فتحات عدد 6 شبام وفتحات عدد 4 باب صاج وارتفعه 370 ولحق به مخزن 70 متر ارتفاع 4 متلر وبه خرسان فى الارضيه وعلى المحاره وبه فتحه باب كبير عرضه 350 بارتفاع 4 متر وعلى مصرف البلد العمومى مباشره وبينه وبين الاسفلت 50 متر ويوجد مساحه 50 متر امام المعمل ايضا ويصلح لجميع الاغراض العنوان /اكوه مركز ديرب نجم محافظه اشرقيه ت/01203927802
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السيد شاكر
|التليفون:
|01203927802
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|العنوان:
|اكوه مركز ديرب نجم محافظه الشرقيه- ديرب نجم
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102394
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