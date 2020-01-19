معلم متميز متابعة وتاسيس شرق الرياض

(طلب عمل)
|مشرف تربوي . معلم متميز. شرق الرياض. العمر 49 خبرة 28 عام بالمنهج السعودى والمصرى .لمتابعة وتاسيس ابنائكم. فنان فى التاسيس وتعليم القراءة والكتابة بطريقة القرائية الجديدة ومتابعة متميزة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وتبسيط اللغة العربية بجميع فروعها بالمرحلة الثانوية .ومتفااااااااهم فى الاسعار. للمفاهمة جوال وواتس اب 0549075009
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|معلم متميز
|التليفون:
|0549075009
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|العنوان:
|- الروابي
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050114
1 ريال
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