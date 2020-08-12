معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض منهج أهلي و حكومي و انترناشونال

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تفاصيل الإعلان
معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض متخصصة في تدريس طالبات الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة جميع المراحل وطالبات الانترناشونال جميع المراحل كل أنحاء الرياض للتواصل واتس أو اتصال 0542386421
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: معلمة تأسيس ومتابعة
التليفون: 0542386421

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 15/8/2020
رقم الإعلان: 2065031
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