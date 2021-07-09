(فرصة عمل)
|#وظائف_قطر *معرض علامة تجارية لملابس رجالية بدولة قطر #الدوحة تبحث عن موظف مبيعات من ذوي الخبرة بأخد المقاسات بالمسمى التالي : **موظف مبيعات خبرة بأخد المقاسات .(ذكور فقط ) الوصف الوظيفي : -خبرة عمل مثبتة بمبيعات بمحلات التجارية على الأقل ثلات سنوات -خبرة بأخد المقاسات - خبرة بالألبسة الجاهزة -تطوير العلاقات مع العملاء -اللباقة في التعامل و الأسلوب -فهم عملية البيع بالتجزئة -مهارات قيادية -مهارات الإتصال و التواصل -معرفة واسعة و شاملة حول المنتج -المرونة للعمل في الورديات المختلفة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099369
14,000 ريال
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