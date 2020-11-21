معدات_ثقيله

حفارة فابو 🤩🔥🔥🔥🔥 🌐🌐 تستخدم حفارة فابو في حفر الخنادق وعمليات القطع للمواد الضخمه وايضا في اعمال الحفر والتجريف ورفع الاشياء الكبيره والثقيله 🏗✅✅ 🔹🔹 تجهز المعده ف المصنع بتقنيه قياسيه تعد الاعلي ف هذه الصناعه لتعزيز الإنتاجيه المتكامله وزيادة الموثوقيه وانخفاض تكلفة التشغيل في الساعه 😉💥💥💥 🔹🔹 تتميز ايضا المعده بزيادة الكفاءه التشغيليه بنسبه تصل الي 45% ونسبة توفير في استهلاك الوقود تصل الي 20% 👌✅💥💥 ⏪⏪ مواصفات المعدة مميزه جدا ::: 🔶 اجمالي القدره : 117 كيلو وات