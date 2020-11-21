معدات_ثقيله

(للبيع)
|حفارة فابو 🤩🔥🔥🔥🔥 🌐🌐 تستخدم حفارة فابو في حفر الخنادق وعمليات القطع للمواد الضخمه وايضا في اعمال الحفر والتجريف ورفع الاشياء الكبيره والثقيله 🏗✅✅ 🔹🔹 تجهز المعده ف المصنع بتقنيه قياسيه تعد الاعلي ف هذه الصناعه لتعزيز الإنتاجيه المتكامله وزيادة الموثوقيه وانخفاض تكلفة التشغيل في الساعه 😉💥💥💥 🔹🔹 تتميز ايضا المعده بزيادة الكفاءه التشغيليه بنسبه تصل الي 45% ونسبة توفير في استهلاك الوقود تصل الي 20% 👌✅💥💥 ⏪⏪ مواصفات المعدة مميزه جدا ::: 🔶 اجمالي القدره : 117 كيلو وات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01013333481
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|العنوان:
|برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073618
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