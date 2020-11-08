#معدات_ثقيله

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #معدات_ثقيله - في كفر الشيخ مصر

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لودر فابو (HZ20) 💁‍♂️🌟🌟 ولأننا رقم واحد في مصر والوطن العربي وزي ماعودناكو عندنا هتلاقو كل جديد وباسعار لاتقبل المنافسه 😉🔥🔥🔥🔥 💢💢💢 مواصفات اللودر مناسبه جدا :: 📛 يتميز بأدائه العالي وتعدد استخداماته بشكل رائع وكمان كبينه واسعه مزوده بعصا تحكم تمنحك راحه طوال يوم العمل 📛 ايضا يتسم تصميم اللودر بالقوه والمتانه مع توفير امكانية تحكم فائقه 📛 سهولة تشغيله فيقلل النظام الهيدروليكي من الجهد المبذول ويحسن التحكم ويسرع من الدورات 💠 قدرة الدلو (cbm) : 0.3-0.5 💠 معدل الحموله (كجم) : 800
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسراء جمعه
التليفون: 01013333481

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العنوان: برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072187
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صورة الاعلان: #معدات_ثقيله - في كفر الشيخ مصر

#معدات_ثقيله

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8/11/2020
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#معدات_ثقيله

(للبيع)

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3/11/2020
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#معدات_ثقيله

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29/10/2020
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ماكينات ورقيه

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#معدات_ثقيله

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العنوان:

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المناديل المبللة (single wipes) فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام( وهى عبار.
العنوان:

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27/10/2020
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صورة الاعلان: #معدات_ثقيله - في كفر الشيخ مصر

#معدات_ثقيله

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

حفارة فابو 🤩🔥🔥🔥🔥 🌐🌐 تستخدم حفارة فابو في حفر.
العنوان:

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25/10/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

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ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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22/10/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول ال.
العنوان:

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21/10/2020
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- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine تقوم بقطع المختلف من الخامات حيث يتم تغذية الورق ثم يتم.
العنوان:

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20/10/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: #معدات_ثقيله - في كفر الشيخ مصر

#معدات_ثقيله

(للبيع)

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

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19/10/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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15/10/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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-3 دولار

14/10/2020
صورة الاعلان: #معدات_ثقيله - في كفر الشيخ مصر

#معدات_ثقيله

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جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو ال 4 ونص طن ديزل 💪🚜.
العنوان:

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اتصل

14/10/2020
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