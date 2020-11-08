معدات_ثقيله

لودر فابو (HZ20) 💁‍♂️🌟🌟 ولأننا رقم واحد في مصر والوطن العربي وزي ماعودناكو عندنا هتلاقو كل جديد وباسعار لاتقبل المنافسه 😉🔥🔥🔥🔥 💢💢💢 مواصفات اللودر مناسبه جدا :: 📛 يتميز بأدائه العالي وتعدد استخداماته بشكل رائع وكمان كبينه واسعه مزوده بعصا تحكم تمنحك راحه طوال يوم العمل 📛 ايضا يتسم تصميم اللودر بالقوه والمتانه مع توفير امكانية تحكم فائقه 📛 سهولة تشغيله فيقلل النظام الهيدروليكي من الجهد المبذول ويحسن التحكم ويسرع من الدورات 💠 قدرة الدلو (cbm) : 0.3-0.5 💠 معدل الحموله (كجم) : 800