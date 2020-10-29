معدات_ثقيله

لودر فابو (FL9550) 💥💥💥💥 ✳️✳️ كلنا سمعنا عن انواع لوادر كتير بس ف فابو الموضوع مختلف تماما لاننا بنقدملك مواصفات يابانيه ع اراضي مصريه وب اسعار لا تقبل المنافسه 💪🔥🔥🔥 💢💢💢 مواصفات اللودر عندنا مثاليه جدا :- ⏪ يوفر التصميم الهندسي ذو الكفاء العاليه قدرات انتاجيه استثنائيه تماما مع استهلاك وقود منخفض ⏪ موثوقيه يمكن الاعتماد عليها لاختيارنا الدقيق للمكونات والتصميم لتحقق مستويات ممتازه ⏪ الماسحات الاماميه والخلفيه بتضمن الحفاظ ع وضوح الرؤيه