معدات_ثقيله

(للبيع)
|لودر فابو (FL9550) 💥💥💥💥 ✳️✳️ كلنا سمعنا عن انواع لوادر كتير بس ف فابو الموضوع مختلف تماما لاننا بنقدملك مواصفات يابانيه ع اراضي مصريه وب اسعار لا تقبل المنافسه 💪🔥🔥🔥 💢💢💢 مواصفات اللودر عندنا مثاليه جدا :- ⏪ يوفر التصميم الهندسي ذو الكفاء العاليه قدرات انتاجيه استثنائيه تماما مع استهلاك وقود منخفض ⏪ موثوقيه يمكن الاعتماد عليها لاختيارنا الدقيق للمكونات والتصميم لتحقق مستويات ممتازه ⏪ الماسحات الاماميه والخلفيه بتضمن الحفاظ ع وضوح الرؤيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01013333481
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|العنوان:
|برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071100
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-3 دولار
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