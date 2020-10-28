معدات_ثقيله

حفارة فابو إكس 9 🤩🔥🔥🔥🔥 🏵الأجدد في عالم الحفارات فقط منشركة فابو بنظام هيدروليك ألماني 🤷‍♂️💥 🌐🌐 تستخدم حفارة فابو في حفر الخنادق وعمليات القطع للمواد الضخمه وايضا في اعمال الحفر والتجريف ورفع الاشياء الكبيره والثقيله 🏗✅✅ 🔹🔹الحفار الوحيد في العالم الذي يجمع بين العجلات والجنزير من اجل تجكم ومرونه اكثر 😉💥💥💥 🔹🔹 تتميز ايضا المعده بزيادة الكفاءه التشغيليه بنسبه تصل الي 45% ونسبة توفير في استهلاك الوقود تصل الي 20% 👌✅💥💥