معدات_ثقيله

جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو 2_2.5 طن ديزل 💪🚜 ⬅️ رافعات الشووكه هي جزء اساسي في المصانع والمخازن ⬅️ تم تصميم موازين الرافعه في الاستخدامات الصناعيه القاسيه فيمكنها تحمل وزن زائد بمقدار 150% 💁‍♂️🔥 ⬅️ خضعت الرافعه ايضا لاختبارات مكثفه لاثبات سلامتها الميكانيكيه ومتانتها فهي تقبل معايير الثقه والسلامه والدقه في التطبيقات ذات الاستخدام الثقيل 🔥 ⬅️ مواصافتها ممتازه : 🔷 الطاقه : ديزل 🔷 حموله : 2500 🔷 التحميل : 500