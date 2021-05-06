(للبيع)
|لو يهمك خط انتااجك يبقي كامل يبقي يهمك تشوف الكلام دا تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (غربال العلف) - يعتبر غربال خامات الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف يعمل على فصل العلف الناعم من المنتج ويمتاز بحركته الدورانية الافقية وقدرتة على عملية الفصل - كما انه محكم الغلق ويمتاز بعدم اصدار ضوضاء - ويعمل على فصل الشوائب من المواد الخام -ويتميز الغربال بقلة استهلاكة للطاقة مع كفائتة العالية وقدرتة الانتاجية العالية -سهوله صيانه الغربال معدات مصانع الاعلاف,غربال,علف,شركة الجوهرى يمكنكم الاتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاء رجب
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|كفر الشيخ- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094071
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