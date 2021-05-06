#معدات-مصانع-الاعلاف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لو يهمك خط انتااجك يبقي كامل يبقي يهمك تشوف الكلام دا تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (غربال العلف) - يعتبر غربال خامات الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف يعمل على فصل العلف الناعم من المنتج ويمتاز بحركته الدورانية الافقية وقدرتة على عملية الفصل - كما انه محكم الغلق ويمتاز بعدم اصدار ضوضاء - ويعمل على فصل الشوائب من المواد الخام -ويتميز الغربال بقلة استهلاكة للطاقة مع كفائتة العالية وقدرتة الانتاجية العالية -سهوله صيانه الغربال معدات مصانع الاعلاف,غربال,علف,شركة الجوهرى يمكنكم الاتصال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاء رجب
التليفون: 01272227795

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العنوان: كفر الشيخ- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/5/2021
رقم الإعلان: 2094071
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