لو يهمك خط انتااجك يبقي كامل يبقي يهمك تشوف الكلام دا تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (غربال العلف) - يعتبر غربال خامات الاعلاف من اهم مرحلة انتاج الاعلاف يعمل على فصل العلف الناعم من المنتج ويمتاز بحركته الدورانية الافقية وقدرتة على عملية الفصل - كما انه محكم الغلق ويمتاز بعدم اصدار ضوضاء - ويعمل على فصل الشوائب من المواد الخام -ويتميز الغربال بقلة استهلاكة للطاقة مع كفائتة العالية وقدرتة الانتاجية العالية -سهوله صيانه الغربال معدات مصانع الاعلاف,غربال,علف,شركة الجوهرى يمكنكم الاتصال