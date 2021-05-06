مفتت العلف Crumbler * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (مفتت العلف) - حيث يقوم بتفتيت مصبعات العلف الى حبيبات صغيرة لتلائم الاعمار الصغيرة للإنتاج الحيوانى خاصة الدواجن لذلك لا غني عنه في خط انتاج العلف * آلية مفتت العلف: - عبارة عن درفلين يسيروا في اتجاهيين متعاكسين يعملو على تفتيت او تكسير مصبعات العلف - يمكن التحكم في طول مصبعات العلف - يمكنك الحصول منه على ثنائى او ثلاثي الدرفيل معدات مصانع الاعلاف,مفتت,علف,شركة الجوهرى 01272227795