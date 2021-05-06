(للبيع)
|مفتت العلف Crumbler * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (مفتت العلف) - حيث يقوم بتفتيت مصبعات العلف الى حبيبات صغيرة لتلائم الاعمار الصغيرة للإنتاج الحيوانى خاصة الدواجن لذلك لا غني عنه في خط انتاج العلف * آلية مفتت العلف: - عبارة عن درفلين يسيروا في اتجاهيين متعاكسين يعملو على تفتيت او تكسير مصبعات العلف - يمكن التحكم في طول مصبعات العلف - يمكنك الحصول منه على ثنائى او ثلاثي الدرفيل معدات مصانع الاعلاف,مفتت,علف,شركة الجوهرى 01272227795
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاء رجب
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|كفر الشيخ- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093711
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