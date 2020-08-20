معدات مصانع الاعلاف

نواقل واكسسوارات 🔧🔩⚙️🧲 -هي عبارة عن الخزانات والنواقل " بريمات وسواقي وكاتينة " -ويتلخص وظيفتها في انها تعمل على نقل المنتج من مرحلة الى مرحلة أخرى حتى تعمل على تسهيل عملية التصنيع والمغناطيس -ويعمل على إزالة الشوائب الحديدية والجسم مصنوع من الاستانلس 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 01001160396-002 01272227795-002 0473107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@elgohary.com 📺 اوزيارة قناتنا على يوتيوب: