معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)
|نواقل واكسسوارات 🔧🔩⚙️🧲 -هي عبارة عن الخزانات والنواقل " بريمات وسواقي وكاتينة " -ويتلخص وظيفتها في انها تعمل على نقل المنتج من مرحلة الى مرحلة أخرى حتى تعمل على تسهيل عملية التصنيع والمغناطيس -ويعمل على إزالة الشوائب الحديدية والجسم مصنوع من الاستانلس 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 01001160396-002 01272227795-002 0473107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@elgohary.com 📺 اوزيارة قناتنا على يوتيوب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065519
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