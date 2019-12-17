(للبيع)
|معارض مطابخ - معارض اجهزة بلت ان (01211445057 شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان مطابخ بلت ان توفر لعملائها ما يبحثون عنه من جودة المطابخ التى تعيش لعشرات السنين دون ان تتأثر بعوامل الجو سواء حرارة او برودة او رطوبة . ذلك لان جميع منتجاتنا مصنوعة من اجود انواع الاخشاب التى تستخدم فى صناعة المطابخ فى انحاء العالم مثل خشب الزان والارو . للاتصال : شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان تليفون : 01211445057 - 22718817 العنوان : 18 شارع امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة بلت ان
|التليفون:
|01211445057
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|العنوان:
|18 امتداد مكرم عبيد- مدنية نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045445
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6,500 جنيه
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