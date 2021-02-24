مطلوب نادلات و كاشير للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر

#وظائف_شاغرة_بقطر *مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسميات التالية : #Waitress (عدد 5 إناث) #Casher (عدد 2 ذكور ) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سنة على الأقل . -إجادة اللغة الإنجليزية 20 بالمئة على الأقل *إمتيازات الوظيفة -الراتب + ( tips) * ** امتيازات الوظيفة : ** عقد عمل سنتين قابلة للتجديد ** السكن و الطعام و مواصلات متوفر . ** التأمين الصحي متوفر