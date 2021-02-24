مطلوب نادلات و كاشير للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر

(فرصة عمل)
|#وظائف_شاغرة_بقطر *مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسميات التالية : #Waitress (عدد 5 إناث) #Casher (عدد 2 ذكور ) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سنة على الأقل . -إجادة اللغة الإنجليزية 20 بالمئة على الأقل *إمتيازات الوظيفة -الراتب + ( tips) * ** امتيازات الوظيفة : ** عقد عمل سنتين قابلة للتجديد ** السكن و الطعام و مواصلات متوفر . ** التأمين الصحي متوفر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|الدوحة- الدوحة
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085135
(فرصة عمل)- في الدوحة قطر
1 ريال
1 ريال