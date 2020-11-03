##تعيين فوري## مطلوب موظف امن في العاصمة الادارية 👨🏻‍✈️ 📝 الشروط :- السن من 21 حتي ٤٥ سنه الطول ابتداء من 170 🏡المميزات :- - راتب 3100 + سكن . العمل 26 يوم و 4 اجازة / 12 ساعة عمل - في حالة العمل ٣٠ يوم . راتب ٣٥٠٠ 🏠 نوفر سكن مجهز للتواصل مسؤل التعينات