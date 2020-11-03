(فرصة عمل)
|##تعيين فوري## مطلوب موظف امن في العاصمة الادارية 👨🏻✈️ 📝 الشروط :- السن من 21 حتي ٤٥ سنه الطول ابتداء من 170 🏡المميزات :- - راتب 3100 + سكن . العمل 26 يوم و 4 اجازة / 12 ساعة عمل - في حالة العمل ٣٠ يوم . راتب ٣٥٠٠ 🏠 نوفر سكن مجهز للتواصل مسؤل التعينات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01099299979
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- وسط البلد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078866
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