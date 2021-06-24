**مطلوب موظفين للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
**مطلوب موظفين للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : -تشفير البيانات (ذكور) -مندوب مبيعات ( ذكور) *الوصف الوظيفة: - خبرة سنتين على الأقل على حسب التخصص المطلوب . - دبلوم حديث التخرج أو دبلوم فندقة . - إتقان اللغة الإنجليزية -السن المطلوب مابين 22و 26 سنة . ******** _ عقد عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد. _ الرواتب متميزة _السكن و المواصلات متوفر . _ التأمين الصحي متوفر _تذكرة طيران متوفر. #العرض_مستعجل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

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العنوان: القنيطره- المغرب
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097945
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السعر
تاريخ الإعلان
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24/6/2021
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24/6/2021
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طباخين اكل بحري للاستقدام

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شركة الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا طباخين اكل بحري بخبرات عالية وكفاءات ممتازة وتخصصات متعددة لكافة أ.
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اتصل

24/6/2021
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شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(مطلوب)

شركة الأسمر نور الغرب توفر نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة وله.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(طلب عمل)

نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون الت.
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الرياض - السعودية
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24/6/2021
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شيف حلويات من المغرب و تونس

(طلب عمل)

شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين حلويات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة في ارقى المط.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
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صورة الاعلان: معلمين بيتزا و معجنات من المغرب و تونس

معلمين بيتزا و معجنات من المغرب و تونس

(طلب عمل)

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا من المغرب معلمين بيتزا و معجنات ذوي خبرة كبيرة تألقوا في كل الأماك.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: استقدام معلمين مشاوي من المغرب

استقدام معلمين مشاوي من المغرب

(طلب عمل)

شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين مشاوي من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة الممتازة و ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: معلمين سلطات ومقبلات للاستقدام

معلمين سلطات ومقبلات للاستقدام

(طلب عمل)

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا من المغرب معلمين سلطات ومقبلات بخبرة عالية تألقوا في كل الأماكن ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: طباخات بتخصصات متعددة للاستقدام

طباخات بتخصصات متعددة للاستقدام

(طلب عمل)

مكتب الأسمر نور الغرب متوفر لدينا طباخات تخصصات مختلفة بخبرة متميزة و كفاءة عالية و حسن المظهر و الخ.
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اتصل

24/6/2021
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متوفر معلمين باريستا من المغرب و تونس

(طلب عمل)

شركة الأسمر نور الغرب تتوفرمن الجنسية المغربية و التونسية على أمهر معلمين شاي وقهوة بمؤهلات و مستويا.
العنوان:

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القسم: 

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24/6/2021
صورة الاعلان: طلوب مساعدين حلويات ومخبوزات للعمل بالمملكة العربية السعودية

طلوب مساعدين حلويات ومخبوزات للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

**مطلوب مساعدين حلويات ومخبوزات للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : .
العنوان:

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24/6/2021
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بوابات مواقف السيارات BARRIER

(للبيع)

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الرياض - السعودية

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24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مساعد مدير مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم ا.
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اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مشرفين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

عاجل مطلوب مشرفين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

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القسم: 

اتصل

23/6/2021
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