**مطلوب موظفين للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : -تشفير البيانات (ذكور) -مندوب مبيعات ( ذكور) *الوصف الوظيفة: - خبرة سنتين على الأقل على حسب التخصص المطلوب . - دبلوم حديث التخرج أو دبلوم فندقة . - إتقان اللغة الإنجليزية -السن المطلوب مابين 22و 26 سنة . ******** _ عقد عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد. _ الرواتب متميزة _السكن و المواصلات متوفر . _ التأمين الصحي متوفر _تذكرة طيران متوفر. #العرض_مستعجل