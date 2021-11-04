(فرصة عمل)
|مهندسين كهرباء خبره من 8 الي 10 سنواتمهندسين تصميم ومكتب فني يفضل من لديهم أعتماد سابق مهندس محترف للعمل في مكتب أستشاري يشترط شهادات خبره موثقه معتمده السن لا يزيد عن 40 سنه يرجى ارسال السيره الذاتيه لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط (EN01) كود الوظيفه لترتيب موعد المقابلات وسيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مطلوب مهندسين كهرباء مكتب فني وتصميم
|التليفون:
|01021683848
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العنوان : 5 شارع عامر ميدان المساحه _ الدقي _ اقرب محطه مترو الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110222
11 ريال
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30 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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