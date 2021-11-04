مطلوب مهندسين كهرباء مكتب فني وتصميم

مهندسين كهرباء خبره من 8 الي 10 سنواتمهندسين تصميم ومكتب فني يفضل من لديهم أعتماد سابق مهندس محترف للعمل في مكتب أستشاري يشترط شهادات خبره موثقه معتمده السن لا يزيد عن 40 سنه يرجى ارسال السيره الذاتيه لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط (EN01) كود الوظيفه لترتيب موعد المقابلات وسيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفه