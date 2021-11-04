مطلوب مهندسين كهرباء مكتب فني وتصميم

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تفاصيل الإعلان
مهندسين كهرباء خبره من 8 الي 10 سنواتمهندسين تصميم ومكتب فني يفضل من لديهم أعتماد سابق مهندس محترف للعمل في مكتب أستشاري يشترط شهادات خبره موثقه معتمده السن لا يزيد عن 40 سنه يرجى ارسال السيره الذاتيه لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط (EN01) كود الوظيفه لترتيب موعد المقابلات وسيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مطلوب مهندسين كهرباء مكتب فني وتصميم
التليفون: 01021683848

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العنوان: العنوان : 5 شارع عامر ميدان المساحه _ الدقي _ اقرب محطه مترو الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110222
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الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

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مهندس تنفيذى (مدنى او معمارى) للعمل بالمملكة السعودية

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العنوان:

الجيزة - مصر
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اتصل

10/10/2021
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