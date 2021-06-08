*مطلوب منسق ورود وهدايا للعمل بمحل ورود و هدايا بالمملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
#وظائف السعودية *مطلوب منسق ورود وهدايا للعمل بمحل ورود و هدايا بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : -منسق ورد وهدايا الوصف الوظيفي: -خبرة سابقة على الأقل سنة بمحل هدايا ولف الورود -مظهر جميل - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الرواتب تحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل ملاحظة هامة : لن تأخذ أي سيرة ذاتية خارج الشروط المذكورة مسبقا بعين الاعتبار . -على من تجد نفسها داخل الشروط حصرا فقط يمكنها المشاركة في هذا العرض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

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العنوان: القنيطره- المغرب
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096397
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

*مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *شي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

*سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

(فرصة عمل)

#وظائف_السعودية *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات بالمسميات الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات الت

نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات الت

(للبيع)

نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات 01017902000 01223333060 نوفر العمالة الم.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

(للبيع)

جهاز الكشف عن المعادن اليدوية وسيلة غير مكلفة لمسح الأشخاص بحثًا عن السكاكين المخبأة وغيرها من الأس.
العنوان:

الرياض - السعودية

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8/6/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة

جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة

(للبيع)

جهاز المناداة أو البيجر هو جهاز إلكتروني صغير متكون من شاشة وأزرار، يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسا.

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8/6/2021
صورة الاعلان: أقفال وكوالين للشقق والفنادق

أقفال وكوالين للشقق والفنادق

(للبيع)

لكل صحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/6/2021
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صورة الاعلان: المصدات العمودية bollard

المصدات العمودية bollard

(للبيع)

المصدات العمودية bollard المصدات الهيدروليكية لإيقاف السيارات وأغلاق الطرق تعتبر المصدات الهيدروليك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/6/2021
صورة الاعلان: معلمة قدرات في المدينه المنوره

معلمة قدرات في المدينه المنوره

(طلب عمل)

أستاذة القدرات والتحصيلي خبرة وحاصلة على شهادة تدريب TOT وعمل اختبارات مستمرة ونماذج ورقي ومحوسب بال.

اتصل

6/6/2021
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس.
العنوان:

الباحة - السعودية

100 ريال

5/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لشركة سعودية وكيلا بقطر

مطلوب لشركة سعودية وكيلا بقطر

(فرص)

مجموعة شركة سهم للتجارة والصناعة تمتلك 3مصانع ولديها اكثر من 800 صنف من المنتجات الاستهلاكية ذات الا.
العنوان:

الرياض - السعودية

11,411 ريال

5/6/2021
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة المتنوعة

طابعة الفواتير المحمولة المتنوعة

(للبيع)

طابعة الفواتير المحمولة طابعة محمولة تعمل عن طريق البلوتوث متميزة ومناسبة جدا لمناديب المبيعات المتن.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق

اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق

(للبيع)

لان امنك اول مسئوليتنا مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

(للبيع)

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: جهاز المناداة _ بيجر المستشفيات

جهاز المناداة _ بيجر المستشفيات

(للبيع)

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل راحة أرقى للمرضى وتنظيم أكبر لطاقم التمريض يعتبر جهاز مناداة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/6/2021
صورة الاعلان: شقه 140 متر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف بجوار برج زين -

شقه 140 متر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف بجوار برج زين -

(للبيع)

شقه 140 متر علي الطوب الاحمر للبيع تمليك كاش-علي الشارع الجديد -الملف- بجوار برج زين -3 غرف ورسبش.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

490,000 جنيه

2/6/2021
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