#وظائف السعودية *مطلوب منسق ورود وهدايا للعمل بمحل ورود و هدايا بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : -منسق ورد وهدايا الوصف الوظيفي: -خبرة سابقة على الأقل سنة بمحل هدايا ولف الورود -مظهر جميل - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الرواتب تحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل ملاحظة هامة : لن تأخذ أي سيرة ذاتية خارج الشروط المذكورة مسبقا بعين الاعتبار . -على من تجد نفسها داخل الشروط حصرا فقط يمكنها المشاركة في هذا العرض