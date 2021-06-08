(فرصة عمل)
|#وظائف السعودية *مطلوب منسق ورود وهدايا للعمل بمحل ورود و هدايا بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : -منسق ورد وهدايا الوصف الوظيفي: -خبرة سابقة على الأقل سنة بمحل هدايا ولف الورود -مظهر جميل - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الرواتب تحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل ملاحظة هامة : لن تأخذ أي سيرة ذاتية خارج الشروط المذكورة مسبقا بعين الاعتبار . -على من تجد نفسها داخل الشروط حصرا فقط يمكنها المشاركة في هذا العرض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096397
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