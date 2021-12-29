مطلوب ممرضات للسعودية

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات للسعودية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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مطلوب للعمل في السعودية بشكل عاجل سائقين توصيل طلبات عدد 20 الراتب 2000 ريال + حوافز مادية أخرى موفر السكن والمواصلات والتأمين الصحي شرط التقديم ان لا يزيد العمر عن 38 يكون يعرف تطبيقات استخدام الهاتف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: master contact company
التليفون: 0645823886

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العنوان: hay hassani casablanca- hay hassani
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 درهم
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117213
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