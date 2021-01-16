(فرصة عمل)
|-مطلوب معلم شاورما للعـمل بمطعم شاورمـا الريان بجدة -السعودية. -الراتب/2500 ريـال سـعـودي (قابل للزياده مع الشغل والخبره). -توفير سكن واقامة كاملة. -للتواصـل:- -عبدالله الشـعراوي 01112991631 -مـؤمـن رضـا 01222794556 -أو بأرسال السير الذاتيه CV علي الأيميل الخاص بالشـركـه/ alfadil919@yahoo.com العنـوان/75 شاع القصر العيني أعلي مطعم بيراميدز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ال فاضل لالحاق العماله المصريه بالخارج ترخيص رقم 919 قوي عامله
|التليفون:
|01112991631-01222794556
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|العنوان:
|75 شاع القصر العيني أعلي مطعم بيراميدز- القصر العيني
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080609
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