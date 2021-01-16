-مطلوب معلم شاورما للعـمل بمطعم شاورمـا الريان بجدة -السعودية.

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تفاصيل الإعلان
-مطلوب معلم شاورما للعـمل بمطعم شاورمـا الريان بجدة -السعودية. -الراتب/2500 ريـال سـعـودي (قابل للزياده مع الشغل والخبره). -توفير سكن واقامة كاملة. -للتواصـل:- -عبدالله الشـعراوي 01112991631 -مـؤمـن رضـا 01222794556 -أو بأرسال السير الذاتيه CV علي الأيميل الخاص بالشـركـه/ alfadil919@yahoo.com العنـوان/75 شاع القصر العيني أعلي مطعم بيراميدز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة ال فاضل لالحاق العماله المصريه بالخارج ترخيص رقم 919 قوي عامله
التليفون: 01112991631-01222794556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 75 شاع القصر العيني أعلي مطعم بيراميدز- القصر العيني
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080609
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