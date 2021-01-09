(فرصة عمل)
|.مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون * يفضل من لديه خبرة عملية حقيقية بالمجال لمزيد من المعلومات يفضل أولا تفقد الرابط أدناه كمثال واحد من عدد من التطبيقات المطلوب تسويقها وتحقيق مبيعات ناجحة لها يرجى إرسال سيرتك الذاتية على ( hr@safnah.com ) بعد الإطلاع على الرابط أعلاه.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمار الديواني
|التليفون:
|00905362301563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الصحافة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081278
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