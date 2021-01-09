.مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون * يفضل من لديه خبرة عملية حقيقية بالمجال لمزيد من المعلومات يفضل أولا تفقد الرابط أدناه كمثال واحد من عدد من التطبيقات المطلوب تسويقها وتحقيق مبيعات ناجحة لها يرجى إرسال سيرتك الذاتية على ( hr@safnah.com ) بعد الإطلاع على الرابط أعلاه.