.مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون

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صورة الاعلان: .مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون - في الرياض السعودية

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.مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون * يفضل من لديه خبرة عملية حقيقية بالمجال لمزيد من المعلومات يفضل أولا تفقد الرابط أدناه كمثال واحد من عدد من التطبيقات المطلوب تسويقها وتحقيق مبيعات ناجحة لها يرجى إرسال سيرتك الذاتية على ( hr@safnah.com ) بعد الإطلاع على الرابط أعلاه.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمار الديواني
التليفون: 00905362301563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الصحافة
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081278
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