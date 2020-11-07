مطلوب مدخل بيانات – ال يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة

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تفاصيل الإعلان
مدخل بيانات بخبرة او بدون خبرة . - السن من 18 : 45 سنة . المؤهل متوسط :: يقبل الطلاب شرط استخدام جيد الانترنت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مارينا باى ساندز
التليفون: +20 112 339 7710

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة – مصر الجديدة – 5 عمارات الميريلاند جسر السويس – الدور الـ 4 – مكتب 402 ( أقرب محطة مترو حدائق الزيتون )- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071531
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مطلوب للعمل شباب وبنات

(فرصة عمل)

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خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
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7/11/2020
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للتعيين فورا (طلاب وخريجين )

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7/11/2020
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خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 45 : 18سنة – مؤ.
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خدمة عملاء

(فرصة عمل)

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6/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب كول سنتر - في القاهرة مصر

مطلوب كول سنتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الأجر الجر شرط الالتزام في العمل واجاد.
العنوان:

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6/11/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء - في القاهرة مصر

خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العملاء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طلاب وخريجين – تامين .
العنوان:

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القسم: 

4,000 جنيه

4/11/2020
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صورة الاعلان: كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الا - في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

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4/11/2020
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وظيفة عمل

(فرصة عمل)

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خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

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4,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: فرصه عمل في خدمه العملاء - في القاهرة مصر

فرصه عمل في خدمه العملاء

(فرصة عمل)

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موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/11/2020
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وظيفة ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات : يقبل الطالب : السن من 18 : 55 سنة – ال يشترط الخبرة – شفت 6 ساعات – راتب 4000ج – شها.
العنوان:

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القسم: 

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1/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدخلين بيانات براتب ثابت 4000ج و 6 ساعات عمل - في القاهرة مصر

مطلوب مدخلين بيانات براتب ثابت 4000ج و 6 ساعات عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

- مطلوب مدخلين بيانات براتب ثابت 4000ج ولا يشترط خبره – لا يشترط خبرة - بنات وشباب - الشغل من مقر.
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القسم: 

4,000 جنيه

31/10/2020
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خدمه عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء أكونت عربي : طالب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب موظفين خدمة عملاء 4000ج و 6 ساعات عمل لا يشترط خبره - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين خدمة عملاء 4000ج و 6 ساعات عمل لا يشترط خبره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

– خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: وظائف للطلاب - في القاهرة مصر

وظائف للطلاب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العمالء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طالب وخريجين – تامين ص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: وظائف للطلاب - في القاهرة مصر

وظائف للطلاب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12 %كل سنة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/10/2020
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