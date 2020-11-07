مطلوب مدخل بيانات – ال يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة

(فرصة عمل)
|مدخل بيانات بخبرة او بدون خبرة . - السن من 18 : 45 سنة . المؤهل متوسط :: يقبل الطلاب شرط استخدام جيد الانترنت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارينا باى ساندز
|التليفون:
|+20 112 339 7710
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|العنوان:
|القاهرة – مصر الجديدة – 5 عمارات الميريلاند جسر السويس – الدور الـ 4 – مكتب 402 ( أقرب محطة مترو حدائق الزيتون )- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071531
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه