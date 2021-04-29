مطلوب متخصص عصائر للعمل بمحل عصائر بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية **مطلوب متخصص عصائر للعمل بمحل عصائر بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: * متخصص_عصائر الشروط الوظيفة : ** خبرة سنتين على الأقل كمتخصص عصائر. ** دبلوم أو شهادة عمل. ************ - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095315
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1 ريال
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