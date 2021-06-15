#وظائف_السعودية **مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *متخصص بيتزا الشروط الوظيفة : ** خبرة بالعمل كمتخصص بيتزا لا تقل عن ثلاث سنوات ** دبلوم أو شهادة عمل. ************ - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل ملاحظة هامة : لن تأخذ أي سيرة ذاتية خارج الشروط المذكورة مسبقا بعين الاعتبار . -على من يجد نفسه داخل الشروط حصرا فقط يمكنه المشاركة في هذا العر