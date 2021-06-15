(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية **مطلوب متخصص بيتزا للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *متخصص بيتزا الشروط الوظيفة : ** خبرة بالعمل كمتخصص بيتزا لا تقل عن ثلاث سنوات ** دبلوم أو شهادة عمل. ************ - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل ملاحظة هامة : لن تأخذ أي سيرة ذاتية خارج الشروط المذكورة مسبقا بعين الاعتبار . -على من يجد نفسه داخل الشروط حصرا فقط يمكنه المشاركة في هذا العر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097022
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
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