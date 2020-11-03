(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فورا محاسبين مستودعات خبرة لا تقل عن 5 سنوات لللعمل فى شركة تجارية بالسعودية لها عددة فروع برجاء ارسال السيرة الذااتية مع كتابة المسمى الوظيفى محاسب مستودعات لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr@gmail.com /01020001563 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071210
111 ريال
3,500 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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