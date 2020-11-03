مطلوب للعمل فورا محاسبين مستودعات خبرة لا تقل عن 5 سنوات لللعمل فى شركة تجارية بالسعودية لها عددة فروع برجاء ارسال السيرة الذااتية مع كتابة المسمى الوظيفى محاسب مستودعات لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr@gmail.com /01020001563 /