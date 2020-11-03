مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات وإعداد التقارير المالية الرواتب خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى شركة تجارية بالسعودية لها عددة فروع برجاء ارسال السيرة الذااتيةمع كتابة المسمى الوظيفى محاسب مالى لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr@gmail.com /01020001563 /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071211
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