*مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسمى التالي : #Waitress *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سنة على الأقل . -إجادة اللغة الإنجليزية 20 بالمئة على الأقل *إمتيازات الوظيفة -الراتب + ( tips) * ** امتيازات الوظيفة : ** عقد عمل سنتين قابلة للتجديد ** السكن و الطعام و مواصلات متوفر . ** التأمين الصحي متوفر **تذكرة الطيران متوفر **التسجيل مفتوح حتى إكتمال العدد *•على من تجد نفسها مؤهلة أو داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية +جواز السفر + دبلوم أو شهادة الع