(فرصة عمل)
|*مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسمى التالي : #Waitress *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سنة على الأقل . -إجادة اللغة الإنجليزية 20 بالمئة على الأقل *إمتيازات الوظيفة -الراتب + ( tips) * ** امتيازات الوظيفة : ** عقد عمل سنتين قابلة للتجديد ** السكن و الطعام و مواصلات متوفر . ** التأمين الصحي متوفر **تذكرة الطيران متوفر **التسجيل مفتوح حتى إكتمال العدد *•على من تجد نفسها مؤهلة أو داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية +جواز السفر + دبلوم أو شهادة الع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085615
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
1 ريال
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
1 درهم
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال