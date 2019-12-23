مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية بأماكن مختلفة

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صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية بأماكن مختلفة - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية بأماكن مختلفة ( فندق 4 نجوم // شركة تموين للأغدية الجاهزة //سلسلة مطاعم راقية // مطابخ حكومية لموانئ بحرية ) التخصصات الآتية : **كابتن صالة ;#طاهي_تنفيذي, #شيف_رئيسي, *مدير مطعم, *مشرف فريق عمل, * مساعد مدير مطعم, *رئيس نادلين للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com للمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم موبايل + واتساب 07.07.02.01.19. أو رقم الثابت 05.30.00.00.50
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alasmar
التليفون: 00212707020119

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العنوان: القنيطرة- القنيطرة
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047133
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- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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7/12/2019
صورة الاعلان: معلمي حلويات مغربية وشرقية وغربية رهن اشارتكم - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

معلمي حلويات مغربية وشرقية وغربية رهن اشارتكم

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

يتوفر لدينا معلمي حلويات خبرة في أرقى المطاعم والفنادق متخصصين بالحلويات الغربية والفرنسية والمغربية.
القسم: 

اتصل

7/12/2019
صورة الاعلان: لدينا من المغرب طباخين جاهزين للعمل خبرة في أرقى المطاعم والفنادق - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

لدينا من المغرب طباخين جاهزين للعمل خبرة في أرقى المطاعم والفنادق

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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القسم: 

اتصل

7/12/2019
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شركة الاسمر نور الغرب تستقدم شيفات تخصص فطور ووجبات سريعة

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الاسمر نور الغرب رهن اشارتكم اذ توفر لكم من العمالة المغربية شيف تخصص فطور صباحي لدينا محترفين .
القسم: 

اتصل

7/12/2019
صورة الاعلان: معلمين مخبوزات وفطائر غربية وشرقية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

معلمين مخبوزات وفطائر غربية وشرقية

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

معلمين مخبوزات وفطائر غربية وشرقية خبرة كبيرة في أرقى المخابز في المغرب والخليج العربي للتواصل نحن ب.
القسم: 

اتصل

7/12/2019
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