(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية بأماكن مختلفة ( فندق 4 نجوم // شركة تموين للأغدية الجاهزة //سلسلة مطاعم راقية // مطابخ حكومية لموانئ بحرية ) التخصصات الآتية : **كابتن صالة ;#طاهي_تنفيذي, #شيف_رئيسي, *مدير مطعم, *مشرف فريق عمل, * مساعد مدير مطعم, *رئيس نادلين للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com للمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم موبايل + واتساب 07.07.02.01.19. أو رقم الثابت 05.30.00.00.50
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar
|التليفون:
|00212707020119
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|العنوان:
|القنيطرة- القنيطرة
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047133
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 دولار
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1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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