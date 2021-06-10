مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي •خبره لا تقل عن 3 سنين •خبره في صيانه مضخات الاطفاء و المصاعد و تعبئه الطفايات •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR Ahmed elmaraghy • •