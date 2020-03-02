.مطلوب للعمل بالسعودية طبيبة نساء و توليد # طبيبة نساء و توليد خبرة 4 سنوات بعد الماجستير (نائبة ) يوفر صاحب العمل ( الاقامة + السكن + التامين الصحى + انتقالات ) الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة • لارسال السير الذاتيه و التواصل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy