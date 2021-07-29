(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا طبيب بيطرى خبرة 5 سنوات فى الجمال والماعز وعمل اسونار والعمليات واخذ عينات من التحاليل بعيادة بيطرية بالسعودية برجاء الحضور الى مقر الشركة يوم الاربعاء 4/8/2021 الساعة 12 ظهر بصور الاوراق العنوان 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف /01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101408
100 ريال
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1,111 ريال
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30 ريال
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30 ريال