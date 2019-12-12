(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا سائقين للعمل فى مصنع مياة بالرياض شرط سبق لة العمل فى السعودية بمصنع مياة شرط لدية رخصة اولى برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صورة الاقامة على الواتس 01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045797
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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