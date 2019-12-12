مطلوب للسفر فورا سائقين للعمل فى مصنع مياة بالرياض شرط سبق لة العمل

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا سائقين للعمل فى مصنع مياة بالرياض شرط سبق لة العمل فى السعودية بمصنع مياة شرط لدية رخصة اولى برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صورة الاقامة على الواتس 01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045797
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