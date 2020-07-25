مطلوب للسفر فورا استشارى جودةمعتمد الايزوiso900 1 للعمل فى مصنع بلاستيك

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا استشارى جودةمعتمد الايزوiso9001 للعمل فى مصنع بلاستيك بالرياض شرط لدية مؤهل ادارة اعمال او ماجيستيرMBA برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صور الشهادات مع كتابة المسمى الوظيفى لتحديد موعد المقابلة عن بعد Eltaef.hr2@gmail.com /01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065563
2,000 دولار