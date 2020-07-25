مطلوب للسفر فورا استشارى جودةمعتمد الايزوiso900 1 للعمل فى مصنع بلاستيك

مطلوب للسفر فورا استشارى جودةمعتمد الايزوiso9001 للعمل فى مصنع بلاستيك بالرياض شرط لدية مؤهل ادارة اعمال او ماجيستيرMBA برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صور الشهادات مع كتابة المسمى الوظيفى لتحديد موعد المقابلة عن بعد Eltaef.hr2@gmail.com /01020001563