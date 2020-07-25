مطلوب للسفر فورا استشارى جودةمعتمد الايزوiso900 1 للعمل فى مصنع بلاستيك

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا استشارى جودةمعتمد الايزوiso9001 للعمل فى مصنع بلاستيك بالرياض شرط لدية مؤهل ادارة اعمال او ماجيستيرMBA برجاء ارسال السيرة الذاتية مع صور الشهادات مع كتابة المسمى الوظيفى لتحديد موعد المقابلة عن بعد Eltaef.hr2@gmail.com /01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 23/8/2020
رقم الإعلان: 2065563
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عاجل مطلوب #مدير_جودة ومدير انتاج لكبرى مصانع العصائر والمشروبات بغداد - في الجيزة مصر

عاجل مطلوب #مدير_جودة ومدير انتاج لكبرى مصانع العصائر والمشروبات بغداد

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مدير_جوده (خبره لا تقل عن 10 سنوات فى مجال تصنيع العصائر والمشروبات بالمصانع المعروفة #مدير_انتاج .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 دولار

25/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager