(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : معلم شاورما . معلم فول وفلافل . بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بالمجال لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word على الواتس فقط 01050121428
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096982
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