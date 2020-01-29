مطلوب لشركة نقليات بالسعودية فى الرياض مشرف حركة للعمل بمؤسسة نقليات

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة نقليات بالسعودية فى الرياض مشرف حركة للعمل بمؤسسة نقليات وايتات العمل استلام الطلبات عن طريق الجوال وتوزيعها عالسواقين ومتابعتهم وفي حال عطل اي سيارة ياخذ الميكانيكي لاصلاح العطل الراتب 2000 مسمى التاشيرة سائق خاص المطلوب رخصة قيادة سعودية العمل 7 ايام بالاسبوع 12 ساعة طبعا له فترة راحة 2 ساعة بس بيكون الجوال معه للرد الجمعة يكون بالسكن ولكن يستقبل طلبات بالجوال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2050996
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مؤسسة ديكور بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● نجار موبليا وباركيه ●} - في الجيزة مصر

مؤسسة ديكور بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● نجار موبليا وباركيه ●}

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مؤسسة ديكور بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● نجار موبليا وباركيه ●}}::ـ من القاه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: مشرفين صرف صحي وكهرباء - في الجيزة مصر

مشرفين صرف صحي وكهرباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عاجلا مشرفين صرف صحي وكهرباء للعمل في شركه مقاولات كبري بالرياض في السعوديه خبره لا تقل عن 10 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب سباكيين وكهربائيين - في الجيزة مصر

مطلوب سباكيين وكهربائيين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عاجلا للعمل في شركه مقاولات كبري بالسعوديه بالرياض سباكيين وكهربائيين ورواتب مجزيه جدا والمقاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين - في الجيزة مصر

مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة دعاية واعلان بالمهندسين :- مطلوب فوراً:ـ ::{{●عاملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب محمص بن لمحمصة بن بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب محمص بن لمحمصة بن بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى محامص البن بالسعودية.جدة:- مطلوب فورا ::{{● محمص بن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسعودية فني تركيبات الأسنان الراتب 3500 ريال - في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية فني تركيبات الأسنان الراتب 3500 ريال

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية فني تركيبات الأسنان الراتب 3500 ريال التأمينات الاجتماعية على حسابنا التأمين الطبي ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 ريال

12/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب معمل ارضيات ايبوكسى للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب معمل ارضيات ايبوكسى للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه – الرياض معلم ارضيات ايبوكسى ( ثلاثيه الابعاد 3D ) شرط خبره بالمجال رو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب ميكانيكى وكهربائى معدات ثقيله وميكانيكى مولدات كهرباء للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب ميكانيكى وكهربائى معدات ثقيله وميكانيكى مولدات كهرباء للسعوديه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) ميكانيكى معدات ثقيله كهربائى معدات ثقيله ميكانيكى مولدات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا ميكانيكى بنزين مكن وعمرات للعمل بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب فورا ميكانيكى بنزين مكن وعمرات للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للتعاقد بالكويت ميكانيكى بنزين ( عمرات ومكن ) راتب + عموله برجاء ارسال البيانات وصوره.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** شرط لكل الوظائف - خبرة لا تقل عن سنة في نفس الوظيفة -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب كهربائى مصاعد - ميكانيكى مصاعد للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب كهربائى مصاعد - ميكانيكى مصاعد للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بشركه مصاعد بالسعوديه ( جده ) مهندس كهرباء ( مصاعد ) كهربائى ( مصاعد ) ميكانيكى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب نخال - عمال تنسيق حدائق واشجار - عمال زراعة - سائق جرار زراعي للعمل ب - في الجيزة مصر

مطلوب نخال - عمال تنسيق حدائق واشجار - عمال زراعة - سائق جرار زراعي للعمل ب

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** فورا - نخال - عمال تنسيق حدائق و أشجار - عمال زراعة -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مشغل خلاطة اسفلت للعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب مشغل خلاطة اسفلت للعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" *********************** عدد ٣ مشغل خلاطة اسفلت ترسل السي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب نجارين وحدادين ونقاشين للعمل بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب نجارين وحدادين ونقاشين للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للتعاقد فورا بالكويت ( الجهراء ) نجارين مسلح حدادين مسلح سباكين خبره بالكهرباء نقاشين فنيي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: شيف برجر للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: شيف برجر للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** شيف برجر بطاطس – جبنة – دجاج – لحم كايزر – تورتيلا ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager