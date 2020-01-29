(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة نقليات بالسعودية فى الرياض مشرف حركة للعمل بمؤسسة نقليات وايتات العمل استلام الطلبات عن طريق الجوال وتوزيعها عالسواقين ومتابعتهم وفي حال عطل اي سيارة ياخذ الميكانيكي لاصلاح العطل الراتب 2000 مسمى التاشيرة سائق خاص المطلوب رخصة قيادة سعودية العمل 7 ايام بالاسبوع 12 ساعة طبعا له فترة راحة 2 ساعة بس بيكون الجوال معه للرد الجمعة يكون بالسكن ولكن يستقبل طلبات بالجوال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050996
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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