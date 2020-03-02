مطلوب فورا: مسوق الكتروني - مصمم جرافيك للعمل في الرياض بالمملكة

شركة تكنولوجيا سعودية بالرياض ************************ تطلب مسوق الكتروني مصمم جرافيك شرط - خبرة 2 : 5 سنوات - لا يزيد عن 30 سنة ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل **************************************************************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج