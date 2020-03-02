مطلوب فورا: مسوق الكتروني - مصمم جرافيك للعمل في الرياض بالمملكة

(فرصة عمل)
|شركة تكنولوجيا سعودية بالرياض ************************ تطلب مسوق الكتروني مصمم جرافيك شرط - خبرة 2 : 5 سنوات - لا يزيد عن 30 سنة ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل **************************************************************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055069
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
11 جنيه
اتصل
6,000 ريال