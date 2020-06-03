مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية المركزة " نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية وصورة تخيص الهيئة السعودية على الايميل eldokki2020@gmail.com واتس اب 00201157300236
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الدقى
التليفون: 00201157300236 وتس اب فقط

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 44أ عمارات مصر للتأمين - الدقى - جيزه- الدقى - جيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/6/2020
رقم الإعلان: 2060314
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فورااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة - في الجيزة مصر

مطلوب فورااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراااااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة ارسال السيرة الذاتية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية و - في الجيزة مصر

اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية و

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية وصورة ترخيص الهيئة السعودية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - في الجيزة مصر

لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - استشارى او نائب اول او نائب عنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/5/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراااا لمستشفى مميز بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب فوراااا لمستشفى مميز بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراااا لمستشفى مميز بالطائف استشارى / اخصائى / مقيم "عناية مركزة" استشارى اول اشعة نا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/5/2020
صورة الاعلان: لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - في الجيزة مصر

لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - استشارى اشعة - نائب اول اشعة - .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/5/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائية جلدية للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائية جلدية للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

هـام وعاجل مطلوب على وجه السرعة أخصائية جلدية للعمل بالسعودية خبرة سنتين بعد الماجستير رواتب مجزية ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

25/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلـوب استشارى طب الطوارئ للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب استشارى طب الطوارئ للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشارى طب الطوارئ دكتوراه فى طب .
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

21/3/2020
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائى باطنة قلب للعمل بمدينة بريدة فى المملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

8/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager