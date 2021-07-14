مطلوب فورا للتعين افراد امن إداري بمول مصر

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا للتعين افراد امن إداري بمبلغ ٢٣٥٠ _ السن من ٢١ حتي ٣٨ عام _ العمل ٨ ساعات بشڤت عمل ثابت _ العمل ٢٦ يوم و ٤ ايام اجازة شهريه _ المؤهل لا يقل عن دبلوم _ مميزات العمل عقد عمل موثق وتأمين اجتماعي وصحي وثيقة تأمين علي الحياة ورصيد اجازات سنوية وإتاحة الحصول على سلفة توفر دورات تدريب مجانيه واليونيفورم مجاني _ المواصلات مجانيه من دائري جيزة والمؤسسة والعياط _ الأوراق المطلوبة شهادة ميلاد صورة البطاقة وشهادة الجيش وصورة المؤهل الدراسي وفيش جنائي اصل ساري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مسؤولة التعيين للاستلام فورا اتواصل علي الرقم المذكور مع أستاذة آلاء
التليفون: ٠١٠٩٩٧٨٦٥٣٥

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العنوان: مول مصر في ٦ اكتوبر- مول مصر ب ٦ اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,350 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2099938
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سياره جيب شروكي موديل 93 للبيع او البدل بتيجو

سياره جيب شروكي موديل 93 للبيع او البدل بتيجو

(للبيع)

سياره جيب شروكي موديل 93 للبيع او البدل بتيجو رقم التليفون 01157576179.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: المصريه للتخليص الجمركى والشحن بالسويس

المصريه للتخليص الجمركى والشحن بالسويس

(فرص)

المصريه للتخليص الجمركى والشحن بالسويس تخليص سيارات مالك اول وتريبتك ومعاقين تخليص بضائع صادر و وارد.
العنوان:

السويس - مصر

اتصل

14/7/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع وبحديقة خاصه وتشطيب بالفرش ف لاسيرينا باي قلب راس سدر

شالية للبيع وبحديقة خاصه وتشطيب بالفرش ف لاسيرينا باي قلب راس سدر

(للبيع)

امتلك وحدتك وسط ارقي منطقه قي راس سدر قرية لاسيرينا باي : القريه ملك شركه من اكبر الشركات العقاريه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: في مدينة نصر شارع محمد صقر خفاجة متفرع من عباس العقاد

في مدينة نصر شارع محمد صقر خفاجة متفرع من عباس العقاد

(للإيجار)

عقار كامل للايجار في مدينة نصر شارع محمد صقر خفاجة متفرع من عباس العقاد و بطراوي و القرب من شارع الط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

85,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: أستلم شقتك في الشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر

أستلم شقتك في الشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر

(للبيع)

أستلم شقتك في الشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر شقه للبيع 170م بالشماليات موقع مميز علي المنقله مباشر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: شقتك في ديجويا فيو على الممشى السياحي والبحيرات الكريستالية واطول فترة سداد

شقتك في ديجويا فيو على الممشى السياحي والبحيرات الكريستالية واطول فترة سداد

(للبيع)

دي جويا 2 De Joya بقلب العاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R8 بأطلاله على الممشي السياحي مباشرة وبالقرب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

119,000 جنيه

13/7/2021
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صورة الاعلان: عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

(للإيجار)

عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: لهواه الخصوصيه والفخامه شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز

لهواه الخصوصيه والفخامه شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز

(للإيجار)

لهواه الخصوصيه والفخامه شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر بجوار سيتى ستارز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: قسط على 12 سنة وامتلك وحدتك في دى جويا باطلالة ع النهر الاخضر

قسط على 12 سنة وامتلك وحدتك في دى جويا باطلالة ع النهر الاخضر

(للبيع)

شقة 129 م ( 2 غرفة + 2 حمام + ريسيبشن + تراس + مدفاة ) جرين تراس هدية مع وحدتك في دى جويا العاصمة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: لعشاق الرقي امتلك بقرب الحي الدبلوماسي باقل مقدم

لعشاق الرقي امتلك بقرب الحي الدبلوماسي باقل مقدم

(للبيع)

شقة 135 م مكونة من ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + جرين تراس + مدفأة ) فيو مميز على كريستال لاجو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بقرية عايده الساحل الشمالى من المالك

شقه للبيع بقرية عايده الساحل الشمالى من المالك

(للبيع)

الساحل الشمالى قريه مصر الجديده المشهوره بعايده على البحر كاملة المرافق والخدمات وشاطئ رملى للبيع شق.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

575,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا

عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا

(للإيجار)

عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالقرب من الناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: للإيجار . إستديو مفروش . بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار المولات سيتي ستارز .

للإيجار . إستديو مفروش . بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار المولات سيتي ستارز .

(للإيجار)

للإيجار . إستديو مفروش . بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار المولات سيتي ستارز . وسيتي سنتر غرفة نوم . .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

950 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

(للإيجار)

لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار المولات سيتي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: اخصائيات أطفال

اخصائيات أطفال

(فرصة عمل)

لمجموعة طبية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائيات أطفال خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/7/2021
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