مطلوب فورا للتعين افراد امن إداري بمول مصر

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للتعين افراد امن إداري بمبلغ ٢٣٥٠ _ السن من ٢١ حتي ٣٨ عام _ العمل ٨ ساعات بشڤت عمل ثابت _ العمل ٢٦ يوم و ٤ ايام اجازة شهريه _ المؤهل لا يقل عن دبلوم _ مميزات العمل عقد عمل موثق وتأمين اجتماعي وصحي وثيقة تأمين علي الحياة ورصيد اجازات سنوية وإتاحة الحصول على سلفة توفر دورات تدريب مجانيه واليونيفورم مجاني _ المواصلات مجانيه من دائري جيزة والمؤسسة والعياط _ الأوراق المطلوبة شهادة ميلاد صورة البطاقة وشهادة الجيش وصورة المؤهل الدراسي وفيش جنائي اصل ساري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مسؤولة التعيين للاستلام فورا اتواصل علي الرقم المذكور مع أستاذة آلاء
|التليفون:
|٠١٠٩٩٧٨٦٥٣٥
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|العنوان:
|مول مصر في ٦ اكتوبر- مول مصر ب ٦ اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099938
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