مطلوب فورا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ************************ تطلب - اخصائي شئون موظفين خبره فى شئون الموظفين - السن لا يزيد عن 28 - سكرتير خبرة لا تقل عن سنة - السن لا يزيد عن 28 الايميل hr@ejadahr.com ****************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050930
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مطلوب hr - وتلى سيلز بنات- وسكرتيرة تنفيذية - لشركة بالقاهرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تجارية بالقاهرة :- مطلوب فوراً: _ للعمل داخل القاهرة _:- .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/12/2019
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