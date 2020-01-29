مطلوب فورا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ************************ تطلب - كاشير خبرة لا تقل عن سنة - السن لا يزيد عن 25 الايميل hr@ejadahr.com ****************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050927
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ***************.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فوراااااا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ***************.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مشرف مطعم - مقدم مطاعم للعمل بجدة في المملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: مشرف مطعم - مقدم مطاعم للعمل بجدة في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مجموعة مطاعم بالسعودية "جدة" ************************* تطلب مشرف مطعم مقدم طعام ترسل السي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب خبازين- وحلوانى شرقى وغربى - وبائع اجبان -لهايبر بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب خبازين- وحلوانى شرقى وغربى - وبائع اجبان -لهايبر بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المؤسسات التجارية.بالسعودية .خميس مشيط:- 📌3Ԃ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير تشغيل مطاعم - وطباخ - وجزار بلدى. لسلسلة مطاعم بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدير تشغيل مطاعم - وطباخ - وجزار بلدى. لسلسلة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى سلسلة مطاعم بالسعودية .خميس مشيط :- مطلوب فورا :- ::{{ .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: معلم شاورما للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: معلم شاورما للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** فورا معلم شاورما - يجب ارسال فيديو للعمل - لا يزيد عن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

2/1/2020
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صورة الاعلان: مطلوب موظفين سياحة داخلية وخارجية / وفنادق للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب موظفين سياحة داخلية وخارجية / وفنادق للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات السياحية بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:ـ 📌.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: باريستا - كابتن اوردر للعمل بالدمام بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: باريستا - كابتن اوردر للعمل بالدمام بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "الدمام" *********************** باريستا - يجب ارسال فيديو للعمل كاب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا معلم ثلاجة اجبان يعمل خلطات جبان ولبنة وسلطات وزيتون ومخلا - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا معلم ثلاجة اجبان يعمل خلطات جبان ولبنة وسلطات وزيتون ومخلا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا معلم ثلاجة اجبان يعمل خلطات جبان ولبنة وسلطات وزيتون ومخلالات سبق له العمل في هيبر .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا شيف انترناشيونال وشيف اكلات صحيه للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا شيف انترناشيونال وشيف اكلات صحيه للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بأحدى مطاعم السعوديه بالقطيف شيف عمومى انترناشيونال شيف اكلات صحيه برجاء ارسال .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لمطعم في السعودية في مكة المكرمة 1. معلم أسماك مشوي ومقلي خبرة - في الجيزة مصر

مطلوب لمطعم في السعودية في مكة المكرمة 1. معلم أسماك مشوي ومقلي خبرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمطعم في السعودية في مكة المكرمة 1. معلم أسماك مشوي ومقلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات. مسمي التأشير.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

7/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب معلم مخللات للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب معلم مخللات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بمطعم بالسعوديه ( الرياض ) معلم مخللات خبره بالمجال ولديه القدره على الانتاج بكم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/12/2019
صورة الاعلان: كبري الفنادق بشرم الشيخ تفتح باب التعيينات برواتب تصل الي 5000ج "حسب الوظيف - في الجيزة مصر

كبري الفنادق بشرم الشيخ تفتح باب التعيينات برواتب تصل الي 5000ج "حسب الوظيف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبري الفنادق بشرم الشيخ تفتح باب التعيينات برواتب تصل الي 5000ج "حسب الوظيفة" مطلوب افراد ام.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2019
صورة الاعلان: فرص عمل بالسياحة بشرم الشيخ برواتب تصل الي 5000ج "حسب الوظيفة" - في الجيزة مصر

فرص عمل بالسياحة بشرم الشيخ برواتب تصل الي 5000ج "حسب الوظيفة"

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فرص عمل بالسياحة بشرم الشيخ برواتب تصل الي 5000ج "حسب الوظيفة" مطلوب ( افراد امن - مساعد ويت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المطابع فى السعوديه ( الدمام ) :_ كاشير بالشروط الأتيه :_ *حديث التخرج خبرة سنه . *شرط.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2019
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