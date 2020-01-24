مطلوب فورا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ************************ تطلب - مشرف حفلات خبره فى تسويق الحفلات لدى قاعات المناسبات و المطاعم الايميل hr@ejadahr.com ****************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج