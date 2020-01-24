مطلوب فورا لكبري المطاعم ب المملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
برجاء سرعة ارسال السير الذاتية سيتم عمل المقابلة خلال 5 ايام مجموعة مطاعم بالسعودية ************************ تطلب - مشرف حفلات خبره فى تسويق الحفلات لدى قاعات المناسبات و المطاعم الايميل hr@ejadahr.com ****************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050920
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