(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت والسعودية مديرين ومساعدين مطاعم عدد 15 ويتر (نادل) عدد 10 باريستا عدد 20 ديلفرى ( طيارين ) وظائف عامل بوفيه ونظافه وظائف شيفات ومساعدين شيفات فالاتى شيف تنفيذى شيف سخن -شيف بارد- شيف أسماك-شيف شرقى شيف غربى شيف حلويات شيف شيكولاته شيف مخبوزات شيف ايطالى وبيزات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى chef.jobs2020@gmail.com وسيتم التواص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jop
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مصر- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059285
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