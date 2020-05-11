مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت والسعودية مديرين ومساعدين مطاعم عدد 15 ويتر (نادل) عدد 10 باريستا عدد 20 ديلفرى ( طيارين ) وظائف عامل بوفيه ونظافه وظائف شيفات ومساعدين شيفات فالاتى شيف تنفيذى شيف سخن -شيف بارد- شيف أسماك-شيف شرقى شيف غربى شيف حلويات شيف شيكولاته شيف مخبوزات شيف ايطالى وبيزات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى chef.jobs2020@gmail.com وسيتم التواص