مطلوب فورا: شركة رائدة تسعى الى توظيف سكرتيرة / مديرة مكتب

شركة رائدة تسعى الى توظيف مرشحين جدد لمكتب في الامارات سكرتبرة / مديرة مكتب المتطلبات: - انثى فقط - انجليزي ممتاز - 2: خبرة 4 سنوات - 30 سنة كحد اقصى للسن - يفضل ليسانس حقوق يرجى ارسال السيرة الذاتية باللغة الانجليزية وصورة حديثة وان يكون ( ( word السيرة الذاتية بدون صورة او بدون خبرة الامين، ل