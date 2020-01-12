مطلوب فورا: شركة رائدة تسعى الى توظيف سكرتيرة / مديرة مكتب

(فرصة عمل)
|شركة رائدة تسعى الى توظيف مرشحين جدد لمكتب في الامارات سكرتبرة / مديرة مكتب المتطلبات: - انثى فقط - انجليزي ممتاز - 2: خبرة 4 سنوات - 30 سنة كحد اقصى للسن - يفضل ليسانس حقوق يرجى ارسال السيرة الذاتية باللغة الانجليزية وصورة حديثة وان يكون ( ( word السيرة الذاتية بدون صورة او بدون خبرة الامين، ل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048835
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2,000 ريال
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