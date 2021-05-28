مطلوب شيف و معلم حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمس

#وظائف_السعودية *مطلوب شيف و معلم حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : *معلم_حلويات *متخصص_حلويات_غربية *الوصف الوظيفي : -تحضير عجنات (الكريب – الوافل – البانكيك – البراونيز – الفوندون – بالبروفيت رول – السوكسيه - الكوكيز ) بناءا على الطلبات الواردة من القسم الباقي بشكل يومي. -اتباع معايير الحفظ الجيدة للمنتجات، والتأكد من حفظ الحلويات في درجات الحرارة الصحيحة لها -الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة ليكون قدوة لكل العاملين داخل وخارج بيئة العمل