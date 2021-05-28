مطلوب شيف و معلم حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمس

(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية *مطلوب شيف و معلم حلويات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : *معلم_حلويات *متخصص_حلويات_غربية *الوصف الوظيفي : -تحضير عجنات (الكريب – الوافل – البانكيك – البراونيز – الفوندون – بالبروفيت رول – السوكسيه - الكوكيز ) بناءا على الطلبات الواردة من القسم الباقي بشكل يومي. -اتباع معايير الحفظ الجيدة للمنتجات، والتأكد من حفظ الحلويات في درجات الحرارة الصحيحة لها -الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة ليكون قدوة لكل العاملين داخل وخارج بيئة العمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095318
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
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14,000 ريال
1 ريال
1 ريال
14,000 دولار
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